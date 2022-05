Newsblog

Alles Liebe zum Muttertag wünscht STEYRlebt!

STEYR. Der Verein STEYRlebt! verteilt am kommenden Samstagvormittag (7. Mai) 500 Kräutertöpfchen am Steyrer Stadtplatz und wünscht damit allen Müttern alles Liebe zum Muttertag und sagt „Danke“ für ihren Einkauf in Steyr ...

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für eure Mama seid, haben die Steyrer Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe einiges zu bieten. Von Parfüms, über ein T-Shirt, einer kleinen Handtasche, ein buntes Tuch oder einen Kosmetik- oder Massagegutschein - die Vielfalt der Steyrer Betriebe bietet keine Grenzen.

Ein besonderer Geschenketipp: die beliebten Steyrer Gutscheinkarten - die Steyr Shopping Card und der Wirtsleut-Gutschein speziell für Kulinarik-Liebhaberinnen.