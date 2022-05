Newsblog

Mann bei Forst­arbeiten in Klein­raming schwer verletzt

STEYR-LAND. Bei Forstarbeiten am 11. Mai in Kleinraming, wurde ein Mann unter einem Traktor eingeklemmt. Der am Bein schwer verletzte Mann wurde von Anrainern geborgen und von den Einsatzkräften der Feuerwehr Kleinraming erstversorgt ...

Bei der Anfahrt zu einem Routineeinsatz (Ölspur) kurz nach 10 Uhr am 11. Mai, wurde die FF Kleinraming zu einer Personenrettung im Kohlergraben alarmiert. Nachdem das Unfallopfer bereits von Anrainern geborgen worden war, führte die FF Kleinraming die Erstversorgung durch. Das Steyrer Notarztteam stabilisierte den Mann anschließend und brachte ihn ins Phyrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr.

Am Einsatz waren die Feuerwehren Kleinraming, Ebersegg, Sulzbach und Kürnberg beteiligt.