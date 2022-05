Newsblog

Töd­licher Motor­rad­unfall auf Wolfern­er Landes­straße

HOFKIRCHEN. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am 12. Mai 2022 gegen 12 Uhr im Gemeindegebiet von Hofkirchen im Traunkreis. Dabei fuhr ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Motorrad auf der Wolferner Landesstraße Richtung Steyr ...

Als er einen Pkw überholen wollte, kam er links aufs Bankett und wurde in den Straßengraben und dann weiter in ein angrenzendes Feld geschleudert. Zeugen begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, die danach vom Notarzt übernommen wurde, jedoch leider erfolglos verlief. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.