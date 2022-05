Newsblog

Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Dietach

DIETACH. Im Rahmen der Florianifeier am Sonntag, 15. Mai wurde das neue „Kleine Löschfahrzeug – Logistik“ in Anwesenheit von Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer und Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfgang Mayr durch Bürgermeister Johannes Kampenhuber an die Feuerwehr Dietach übergeben ...

Nach der Segnung durch Christian Puritscher übergab Bürgermeister Johannes Kampenhuber die Fahrzeugschlüssel an Kommandant Christoph Blumenschein. Durch dieses moderne Einsatzfahrzeug, das rund 165.000 Euro kostete, wird das 40 Jahre alte Kleinlöschfahrzeug ersetzt.



Sämtliche Einsatzgeräte im neuen Fahrzeug sind in Rollcontainern untergebracht, sodass das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten auch für andere logistische Zwecke verwendet werden kann.

Im Rahmen der Feier wurden Bürgermeister Johannes Kampenhuber und Gerätewart Hannes Passenbrunner mit der Florianmedaille 3. Stufe ausgezeichnet.



Robert Aistleitner wurde mit der Bezirksverdienstmedaille 2. Stufe und Christoph Wallergraber mit der Bezirksverdienstmedaille 3. Stufe geehrt. Bernhard Neustifter, Michael Tiß und Lukas Fingerlos wurden angelobt. Florian Steiner, Martin Farveleder und Josef Kammerhuber konnten von Kommandant Christoph Blumenschein befördert werden.



Fotos © FF Dietach

1 Foto (v.l.n.r) Kommandant Christoph Blumenschein, Bürgermeister Johannes Kampenhuber, Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer