Unfallopfer aus Silo gerettet

STEYR-LAND. Am Freitag (20. Mai) kurz vor Mittag, wurden die Einsatzkräfte der FF Gaflenz zu einer Personenrettung in den Gaflenzer Ortsteil Breitenau gerufen. Eine Person war im Stadel eines landwirtschaftlichen Objekts in einen Silo gestürzt und blieb dort verletzt liegen ...

Beim Eintreffen vom Löschfahrzeug und Kommandofahrzeug der FF Gaflenz, war ein Team vom Roten Kreuz bereits vor Ort, und betreute den Verunfallten. Gleichzeitig mit den Feuerwehrkräften kam auch der Notarzthubschrauber an. Das Notarztteam stieg über eine Leiter zum Unfallopfer durchzuführen. In Absprache mit dem Notarztteam wurde in der Zwischenzeit seitens der Feuerwehrkräfte der beiden Gaflenzer Feuerwehren alles für die Rettung aus dem Silo vorbereitet. Nach der Versorgung konnte die Person mittels Flaschenzugs aus dem Silo gerettet und zum Notarzthubschrauber getragen werden.

Im Einsatz waren die FF Gaflenz und Lindau-Neudorf, der Höhenretterstützpunkt Ternberg sowie der Bezirksfeuerwehrkommandant, insgesamt rund 50 Einsatzkräfte. Weiters das Rote Kreuz, das Team des Notarzthubschraubers C15 und die Polizei.