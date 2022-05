Newsblog

Sprachcafé und Lesung von zwei farbigen Frauen in der Politik

STEYR. Andere Sprachen, Kulturen und Menschen kennenlernen und dabei über gesellschaftliches Engagement sprechen: Das Caritas-Integrationszentrum Paraplü ermöglicht das am Mittwoch, 1. Juni, in Steyr bei zwei Veranstaltungen: Von 9 bis 12 gibt es in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. in der Bahnhofstraße ein Sprachcafé ...

Um 19.30 Uhr findet im Kulturcontainer im Museum Arbeitswelt, Wehrgrabengasse 7, eine Lesung mit Faika El-Nagashi und Mireille Ngosso statt, die über ihre Erfahrungen als farbige Frauen in der österreichischen Politik berichten



Beim Sprachcafé in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. gibt es ab 9 Uhr die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre bei Café und Kuchen mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen ins Gespräch zu kommen. An den „Sprachtischen“ dreht sich diesmal thematisch (fast) alles um gesellschaftliches Engagement und politisches Mitwirken: Welche Arbeitsrechte, Frauenrechte, Wahlrechte oder Möglichkeiten des politischen Handelns gibt es in den jeweiligen Herkunftsländern der Menschen und welche in Österreich? Beleuchtet wird auch die Frage, ob der Besuch eines Deutschkurses als „Sprungbrett ins Miteinander“ funktioniert. Außerdem wird ein Mini-Sprachkurs Farsi und eine Malstation für Kinder angeboten. Kurz-Lesungen aus ausgewählten Bilderbüchern geben einen Einblick, wie bereits Kinder für Themen des friedvollen und demokratischen Zusammenlebens sensibilisiert werden können. Am Abend um 19.30 Uhr geht es im Kulturcontainer im Museum Arbeitswelt ganz im Zeichen des gesellschaftlichen Engagements und politischen Handelns weiter: Die Autorinnen Faika El-Nagashi und Mireille Ngosso lesen aus ihrem Buch „Für alle, die hier sind“ und berichten dabei von ihrem eigenen Weg als farbige Frauen in die Politik. Sie schildern, wie sie sich für eine sozial gerechte, antirassistische und solidarische Wende in Gesellschaft und Politik engagieren. Als „Woman of Color“ geben sie der österreichischen Politik ein neues Gesicht und motivieren und begeistern vor allem junge Menschen für politische Inhalte und aktivistisches Engagement. Mag. Georg Neuhauser führt durch den Abend und moderiert die Diskussion.