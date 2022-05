Newsblog

Ins­gesamt 17 An­zeigen für jungen Moped­lenker

STEYR-LAND. Schon im Bereich der Ortseinfahrt von Weyer auf der Weyerer Bundesstraße fiel einer Verkehrsstreife am 26. Mai gegen 21:45 Uhr zwei Mopedlenker auf, die vor den Beamten in dieselbe Richtung fuhren. Insbesondere ob ihres auffallend rücksichtslosen Fahrstils und der großen Wahrscheinlichkeit, illegale Umbauten an ihren Fahrzeugen vorgenommen zu haben, beschlossen die Polizisten, sie einer genaueren Kontrolle zu unterziehen ...

Im Bereich einer Fahrbahnverengung versuchten die Beamten eine Anhaltung. Sämtliche Signale wurden von beiden Moped-Lenkern auf einer Länge von mindestens 800 Metern bei gleichzeitig äußerst waghalsiger Fahrweise und teilweiser Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern ignoriert. Schlussendlich gelang es, einen der beiden zu überholen und ihn mittels Straßensperre zum Anhalten zu bewegen. Nach anfänglichem Zögern gab er auch die ungefähre Identität des flüchtigen Mopedlenkers bekannt.

An der Meldeadresse von letzterem, einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, fanden die Polizisten das Moped, bei dem Motor und Auspuff noch stark erwärmt waren. Der 16-Jährige selbst war vorerst zu Fuß flüchtig, konnte aber von den Polizisten aufgegriffen werden und gab zu, absichtlich weggelaufen zu sein, weil er diverse illegale Umbauten an seinem Moped durchgeführt hatte. Die Geschwindigkeitsüberprüfung am Rollenprüfstand ergab 111 km/h. Dazu kommen weitere Umbauten wie ein Sportauspuff, ein nach unten gebogener Rückspiegel, ein umgebauten Vergaser, ein Sportluftfilter, ein größeres Ritzel oder eine mit dem Fuß wegklappbare Kennzeichenhalterung, um eine Ausforschung durch die Polizei zu vermeiden.

Insgesamt stellten die Beamten 17 Übertretungen fest, wegen welcher der Jugendliche bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land angezeigt wird. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden ihm abgenommen. Das Fahrzeug des ersten Jugendlichen entsprach den Vorschriften.