Start in die Feuer­wehr-Bewerbs­saison 2022

WALDNEUKIRCHEN. Bei idealem Wetter fand am Samstag und Sonntag (21. und 22. Mai) der Feuerwehr-Abschnittsbewerb Bad Hall in Waldneukirchen statt. Die Aktivgruppen starteten am Samstag mit dem Löschangriff und dem Staffellauf ...

Unter den Augen von OBR Wolfgang Mayr, BR Gerhard Stanzinger und Bürgermeister Karl Schneckenleitner konnten die Gruppen beweisen, dass sie in der Coronazeit nichts verlernt haben. Anschließend fand das Feuerwehrfest "Feuer & Flamme" statt. Am Sonntag durfte die Jugend ihr Können unter Beweis stellen. Obwohl es der erste Bewerb war, wurden Top-Leistungen gezeigt.

"Vielen Dank der FF Waldneukirchen für die perfekte Organisation, allen Bewertern für die faire Beurteilung und allen, die beim Bewerb mitgeholfen haben!"

Fotos: FF Waldneukirchen