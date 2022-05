Newsblog

Hecke in Münich­holzer Garten­siedlung stand in Voll­brand

STEYR. Am Samstagabend, 28. Mai, wurden kurz vor 19.00 Uhr die Löschzüge 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr zu einem Heckenbrand in Münichholz alarmiert. Eine Thujenhecke in einer Gartensiedlung stand in Vollbrand ...

Beim Eintreffen der Florianis waren bereits große Teile der ca. 2.20 Meter hohen Hecke abgebrannt. Das Feuer breitete sich mit großer Geschwindigkeit aus, konnte aber nach kurzer Zeit von der Feuerwehr mittels zwei Hochdruckrohren, vorgenommen unter Atemschutz, eingedämmt und gelöscht werden. Um ein Wiederaufflammen zu unterbinden, wurde die restliche Hecke eingewässert. Eine Ursache für den Brand war zur Einsatzzeit nicht bekannt.

Nach knapp einer Stunde konnten die beiden Löschzüge wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken.

Foto: FF Steyr/Lz5