Landwirt zog 2-Kilometer-Jauchespur

HAIDERSHOFEN. Am Samstagabend, 28. Mai gegen 21:20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Haidershofen gemeinsam mit der Feuerwehr Brunnhof zur Reinigung der Fahrbahn in Dorf an der Enns alarmiert ...

Aus bisher unbekannter Ursache, verlor ein Landwirt, auf einer Strecke von über 2 km Jauche aus einem angehängten Jauchefass. Die Feuerwehren waren über sechs Stunden im Einsatz, bis die Fahrbahn schließlich wieder fahrbereit war.