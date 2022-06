Newsblog

Hang­rutsch durch Stark­regen in Neu­zeug

NEUZEUG. In den Morgenstunden des 04. Juni wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen zu einem technischen Einsatz mit der Information „Straße vermurt“ alarmiert. In der Pachschallernstraße war es, ausgelöst durch starke Niederschläge in der Nacht, erneut zu einer Hangrutschung gekommen ...

Gemeinsam mit dem Bauhof der Marktgemeinde Sierning konnten die Erdmassen beseitigt werden. Für die Dauer der Arbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden.

Fotos: FF Neuzeug