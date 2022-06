Newsblog

Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr: ein ganz besonderer Schultag

NEUZEUG. Für 35 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen der Volksschule Sierninghofen-Neuzeug stand am 31. Mai ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen am Stundenplan. Im Zuge des Projektes „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ konnten die Mädchen und Burschen in Begleitung der Lehrerinnen einen interessanten Vormittag bei der Feuerwehr verbringen ...

Gestartet wurde im Schulungsraum mit Experimenten zum Verbrennungsvorgang, einem Wissenscheck im Bereich der Brandschutzerziehung und der Vorstellung des Feuerwehrwesens. Den Schülern wurde die Abwicklung der Alarmierung über die Bildschirmvisualisierung im Feuerwehrhaus erklärt und anhand einer Testalarmierung nähergebracht.

Anschließend ging es, aufgeteilt in 4 Gruppen, in die Praxis über. Die Einsatzbekleidung der Feuerwehrmitglieder und die Wärmebildkamera, den Atemschutz, technische Rettungsgeräte wie HD-Rohr, Hochleistungslüfter und Hebekissen des Rüstlöschfahrzeuges durften die Mädchen und Burschen hautnah erleben. Nach dem Gruppenfoto folgte der „krönende Abschluss“ dieser Veranstaltung: Es ging mit den Feuerwehrautos zurück in die Schule.

Ein Dank gilt den Kameraden Lukas Infanger, Florian Pan, Thomas Pinezits, Ewald Rolinek, Thomas Hochrathner, Michael Michlmayr, Tobias Möslinger und Christian Stubauer, welche sich Urlaub und Zeit für diese Aktion mit den Schülerinnen und Schülern genommen haben! Auch Kommandant Markus Hofstödter nahm sich die Zeit, um an diesem Tag dabei zu sein und den Kindern einen Einblick in das Feuerwehrwesen zu ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt Lukas Infanger, der seit Jahren für die Organisation dieser Aktion mit der Volksschule verantwortlich zeichnet.