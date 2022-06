Newsblog

Doppelsieg für Steyrer Profiteam bei der Tour of Malopolska

STEYR/POLEN. Herzschlagfinale auf der dritten und letzten Etappe der Tour of Malopolska. Jonas Rapp und Rainer Kepplinger sorgen bei der Königsetappe für einen Doppelsieg des oberösterreichischen Continental-Teams. Auch das Gesamtklassement geht an die beiden Hrinkow advarics cycleang Profis. Zum Drüberstreuen nimmt man noch die Teamwertung und das Bergtrikot mit nach Steyr ...

Für Hrinkow advarics cycleang war der heutige Pfingstsonntag ein Radsporttag, wie man ihn nur selten erlebt. Durch eine mannschaftlich starke Rundfahrt konnte man mit bester Ausgangslage und wenig Druck die letzte, aber schwerste Etappe, in Angriff nehmen. Und es lief hervorragend!

Trotz Fluchtversuche war der Rennverlauf den ganzen Tag über relativ kontrolliert. Bereits 30 km vor dem Ziel dezimierte sich im hügeligen Gelände das Feld stark. In diesem Abschnitt sorgte das Team Hrinkow für enorm hohes Tempo und übernahm auch am Schlussanstieg die Verantwortung. Zuerst mit Jaka Primozic, der die Spitze auf 15 Mann reduzierte, dann mit Kepplinger der 5 Kilometer vor dem Ziel die Tempoarbeit übernahm, ehe Rapp die Lücke zu den Kontrahenten aufgehen ließ.

Rapp gewinnt 2 Sekunden vor seinem Teamkollegen Kepplinger und 27 Sekunden vor dem Tschechen Jakub Otruba (Elkov-Kasper). Auch stark Jaka Primozic mit Rang 17 und Michel Konczer mit Rang 20. Die ersten 3 spiegeln auch das Gesamtklassement der Rundfahrt wieder. Jonas Rapp holt mit seinem heutigen Sieg auch das Bergtrikot. „Ich möchte mich bei meinen Mannschaftskollegen und allen Betreuern recht herzlich bedanken. Die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wir haben uns richtig stark präsentiert. Und ich bin froh, dass ich uns am Schluss mit dem Sieg für unsere Leistung belohnen konnte“, so Jonas Rapp.

Zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte der Rundfahrt triumphierte ein österreichisches Team. Hrinkow advarics cycleang siegt zudem in der Mannschaftswertung. Damit ist das Continental Team aus Steyr die stärkste Mannschaft Österreichs, nach UCI Punkten gemessen. Somit geht man als absoluter Topfavorit in die heimische Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2) kommende Woche.