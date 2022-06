Newsblog

Drogen­lenker mit 15-Jähr­iger im Koffer­raum unter­wegs

STEYR. Während des Streifendienstes hielten am 4. Juni um 23:25 Uhr in Steyr Polizisten einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Steyr bei der Kreuzung Haager Straße/Seitenstettnerstraße aufgrund dessen auffälliger Fahrweise zu einer Kontrolle an. Mit dem Pkw-Lenker befanden sich auf den ersten Blick noch vier weitere Personen im Fahrzeug ...

Kurz nach Beginn der Kontrolle bemerkte ein Polizist Bewegungen unter einer ausgebreiteten Erste-Hilfe-Rettungsdecke im Kofferraum. Der Beamte öffnete umgehend den Kofferraumdeckel und fand ein 15-jähriges Mädchen, ebenfalls aus Steyr, unter der Decke liegend und ungesichert vor. Die 15-Jährige gab an, dass sie nach Hause wollte und da das Auto schon voll besetzt war, wäre sie eben im Kofferraum mitgefahren. Bei der Personenüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass am Ausweisdokument der 15-Jährigen das Geburtsdatum verfälscht wurde. Diese gestand die Tat und gab an, nur versucht haben zu wollen sich älter zu machen.

Auch fielen den Polizisten beim 19-Jährigen deutliche Anzeichen auf eine Beeinträchtigung auf. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ, ein freiwilliger Urin-Drogenschnelltest jedoch positiv. Daher wurde der junge Mann zur polizeiamtsärztlichen Untersuchung vorgeführt, wo eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt wurde. Der Steyrer wurde über die Anzeigeerstattung informiert, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Die 15-Jährige wird ebenfalls zur Anzeige gebracht.