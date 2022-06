Newsblog

Spazier­gänger fordert Arbeitslager für den Bundes­kanzler

STEYR. Manch einer hat sich gewiss schon die Frage gestellt, warum die Spaziergänge in Steyr noch immer jeden Sonntag an der Tagesordnung stehen. Absteits der Vermutung, dass hier wohl manch eine ihre Berufung gefunden hat, können auch wir keine schlüssige Antwort liefern. Die Szene radikalisiert sich jedenfalls, ...

... zumindest verbal. Auf Facebook kursiert ein Video, in dem ein "Spaziergänger" mit ostdeutschem Akzent seine krude Meinung zum Besten gibt. Demnach sollte man "diese Politbagasch", gemeint sind Wiens Bürgermeister Ludwig und Bundeskanzler Nehammer, in ein Arbeitslager sperren. Was er als "nur seine Meinung" bezeichnet, könnte durchaus für den österreichischen Verfassungsschutz interessant sein. Man darf gespannt sein, wie lange die Behörden hier noch zusehen.

Der Originaltext vom Video:

"... Arbeitslager für Wiens Bürgermeister Ludwig und Bundeskanzler Karl Nehammer. Ich hatte ja nur meiner Meinung gesagt, dass die Politbagasch eigentlich da hin gehört, ins Arbeitslager. Und das sofort .. gleich ins Gefängnis, gleich ins Arbeitslager, razzi fazzi weg - pfiat euch! Wie gesagt, dass ist ja nur meine Meinung, ich hab ja nur meine Meinung preisgegeben, frei gegeben, wir sind ja hier in Österreich, Meinungsfreiheit."

Quelle: Facebook