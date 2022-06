Newsblog

Wild­unfall löste Um­welt­einsatz aus

HAIDERSHOFEN. Sonntagmorgen, 5. Juni gegen 05:14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Haidershofen zu einen Öleinsatz alarmiert. Ein Autolenker hatte zuvor in den frühen Morgenstunden in Dorf an der Enns auf seinem Weg Richtung Ernsthofen ein Reh erfasst ...

Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigt und es traten Kühlflüssigkeit und Öl aus. Die Florianis banden die ausgetretene Flüssigkeit mittels Ölbindemittel und reinigten die Fahrbahn, damit sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Fotos: FF Haidershofen