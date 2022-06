Newsblog

Tag der offen­en Tür im Rot­kreuz Markt der Be­zirks­stelle Steyr-Stadt

STEYR. In den letzten Monaten sind die Handelspreise in vielen Bereichen gestiegen. Auch den Lebensmittelbereich hat dies stark getroffen. Immer mehr Menschen schlittern unverschuldet in die Armut. Das Rote Kreuz hat es sich zur Aufgabe gemacht, armutsgefährdete Menschen würdevoll zu unterstützen - denn Armut kann jede/n treffen ...

Da das Rote Kreuz aus steuerrechtlichen Gründen selbst keine Gutscheine käuflich erwerben kann, wird die Bevölkerung um Hilfe in Form von notwendigen Gutscheinspenden gebeten. Die Rotkreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt lädt deshalb zum Tag der offenen Tür am Freitag, den 24. Juni von 13:00 – 17:00 Uhr ein. Der Rotkreuzmarkt steht in dieser Zeit spendenwilligen Bürgern und Bürgerinnen offen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche“, so Kornelia Ahrer, Bezirksstellenbeauftragte für Gesundheits- und Sozialdienste.