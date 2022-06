Newsblog

Haus­geburt: Baby André hatte es eilig

STEYR. Am 05. Juni erreichte die Rettungsleitstelle in Steyr der dringende Notruf, dass eine Geburt bereits im vollen Gange ist. Sogleich machten sich der Notarztwagen und die Rettungssanitäter mit Blaulicht auf den Weg, doch der kleine André hatte es eilig. Bei Ankunft des Einsatzteams hielt die Mutter, Sabrina Huber, ihren Sohn bereits in den Händen ...

Der kleine André wog bei der Geburt 2370 g und entwickelt sich laut Eltern prächtig. Auch Töchterchen Sophie (2 Jahre) freut sich sehr über ihren Bruder. Rettungssanitäter Jan Schönegger, der seit Mai 2021 für das Rote Kreuz tätig ist und bei dem Einsatz dabei war, überbrachte den Eltern vier Tage nach dem Einsatz ein kleines Willkommensgeschenk für André. Dieser außergewöhnliche Einsatz bleibt den Rotkreuz Mitarbeitern sicher noch länger in Erinnerung.