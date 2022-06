Newsblog

Rotes Kreuz Steyr-Stadt: Neu­wahlen des Be­zirks­aus­schus­ses

STEYR. 40.000 Rettungs- und Krankentransporte, das zweite Jahr der Covid-Pandemie und schlussendlich noch ein bewaffneter Konflikt in Europa, als Folge dessen vom Roten Kreuz Steyr-Stadt über Wochen eine Notunterkunft für Geflüchtete betrieben wurde – das vergangene Jahr verlangte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vieles ab, um im Sinne des Leitspruches „Aus Liebe zum Menschen“ alle Aufgaben in bewährt hoher Qualität erfüllen zu können ...

Damit die Handlungsfähigkeit und strategische Führung im Roten Kreuz Steyr-Stadt auch in den nächsten Jahren gegeben sein wird, war es im Rahmen der heurigen Bezirksversammlung am 7. Juni im Schwechaterhof wieder an der Zeit, den Bezirksausschuss neu zu wählen. Der Bezirksausschuss als führendes Gremium jeder Bezirksstelle stimmt bei zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen über alle relevanten Themen ab. An der Spitze jeder Rot-Kreuz Bezirksstelle stehen der Bezirksstellenleiter und seine beiden Stellvertreter, welche, in enger Abstimmung mit dem Geschäftsleiter, den Fachreferenten sowie den Dienstführenden, die wichtigen Entscheidungen im Steyrer Roten Kreuz treffen und auf deren Umsetzung achten.

In Steyr erfüllt MR Dr. Urban Schneeweiß seit mittlerweile 20 Jahren das Amt des Bezirksstellenleiters und er trat erneut, mit vielen Köpfen eines bewährten Teams, aber auch einigen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zur Wahl an. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen, was dem neu gewählten Bezirksstellenleiter in seinen Schlussworten ein großes Dankeschön entlockte: „Ich möchte mich bei allen sehr herzlich für die Wiederwahl bedanken und kann euch sagen, dass es mich sehr stolz macht, die Geschicke unseres Roten Kreuzes in Steyr in den nächsten 4 Jahren in bewährter Form führen zu dürfen.“

Nach jahrzehntelanger verdienstvoller Tätigkeit als Bezirksstellenleiter-Stellvertreter tritt Dr. Gerhard Alphasamer in die zweite Reihe zurück, bleibt aber dem Bezirksausschuss als Beirat für Recht in einer wesentlichen Rolle erhalten, wofür ihm MR Dr. Urban Schneeweiß im Rahmen der Bezirksversammlung als langjähriger Weggefährte und Freund seinen persönlichen Dank aussprach. Als weiterer Bezirksstellenleiter-Stellvertreter neben Mag. Alexander Stellnberger, welcher diese Funktion und jene als Finanzreferent bereits seit vielen Jahren ausübt, tritt nun mit Franz Hackl ein Mitarbeiter der jüngeren Generation in die Bezirksleitung ein.

Neben den gewählten Funktionärsämtern für die verschiedensten Bereiche einer Rot-Kreuz Bezirksstelle (Finanzen, KFZ, Freiwilligenarbeit, Jugendrotkreuz, Katastrophenhilfsdienst, Gesundheit- und Sozialdienste, uvm.) komplettieren die ebenfalls neu- bzw. wiedergewählten Beiräte den Wahlvorschlag und somit den neu gewählten Bezirksausschuss.