Newsblog

Freizeit­projekt Spiel in den Vierteln 2022 für er­eignis­reiche Ferien

STEYR. Erfahrungsgemäß ist der Bedarf an einer sinnvollen und aktiven Nachmittagsbeschäftigung von Kindern, die ihre Ferienzeit zu Hause verbringen, sehr groß. Deshalb wird auch in diesem Sommer das beliebte Freizeitprojekt "Spiel in den Vierteln" von den Kinderfreunden der Region Steyr-Kirchdorf im Auftrag der Stadt Steyr organisiert ...

Ganz nach dem Motto „Familie & Freund*innen auf Tour“ wird dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf eine ereignisreiche Zeit mit der Familie und den Freundinnen und Freunden gelegt. Tierische Freund*innen, der Sommerurlaub, Träume der Kinder und unser Planet Erde gehören ebenso dazu, wie Versuche, uns nicht zu ärgern und Detektiv oder Detektivin spielen. Gemeinsames Basteln und Spielen stehen hier im Vordergrund.

Über einen Zeitraum von sechs Wochen tourt ein Team, bestehend aus ausgebildeten Spielanimateur*innen, mit dem Spielbus der Kinderfreunde durch die Stadtteile von Steyr und bietet an verschiedenen Plätzen ein attraktives und spannendes Programm für Kinder von 6 - 14 Jahren. Ziel der Kinderfreunde ist es, die Kinder zum Mitmachen zu animieren, ihre Neugierde und Kreativität zu wecken, im Spiel eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, Spaß zu haben und Begeisterung zu erzeugen. Die Spielanimation findet wöchentlich immer am gleichen Platz, am gleichen Wochentag und zur selben Uhrzeit statt. Ausnahme ist bei Schlechtwetter.

Achtung, dieses Jahr gibt es eine neue Einteilung der Spielplätze!!!

Termine und Plätze: