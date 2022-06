Newsblog

Wasser­zug der FF Steyr holt zwei Landes­meister­titel

NIEDERRANNA/STEYR. Beim Landes-Wasserwehrleistungsbewerb am 10. und 11.06. traten 869 Zillenbesatzungen von 122 Feuerwehren aus den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark beim Bewerb an und zeigten hervorragende Leistungen. Auf einer Bronze und Silberstrecke kämpften die Zillenfahrer in Zweierteams und im Einer um die schnellste Zeit ...

Hervorragende Leistungen zeigten die Zillenbesatzungen des Wasserzug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr. Den Landessieg in der Klasse A (Einer) erzielte Martin Margelik, in der Klasse B (Einer) machte es ihm sein Kamerad Erich Mekina gleich und wurde ebenfalls Landessieger. Zusammen wurden sie in der Meisterklasse A (Bronze) mit 03:50.07 Minuten Zweiter.

Fotos: FF Steyr/WZ