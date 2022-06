Newsblog

Das eigene Haus bauen: Bei welchen Arbeitsschritten werden Industriemaschinen eingesetzt?

STEYR. Wer sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen und selbständig oder durch Dritte ein Haus auf seinem Grundstück errichten will, benötigt hierfür an bestimmten Stellen den Einsatz von Industriemaschinen ...

Die Art und Anzahl der Geräte hängt von den individuellen Wünschen bei der Gestaltung des Hauses ab. In diesem Artikel wird die Verwendung von Industriemaschinen beim Hausbau erläutert.



Rundbiegemaschinen

Viele Komponenten und Bauteile eines Hauses bestehen aus Blech. Dazu zählen Dachabdeckungen ebenso wie Kamineinfassungen, Dachrinnen und vieles mehr. Um ein Stahlblech in die entsprechende Form zu biegen, benötigt man eine sog. Blechrundbiege oder Blechwalze. Beide Geräte zählen zu den sog. Rundbiegemaschinen und werden neben dem Hausbau auch bspw. in der Autoindustrie verwendet. Die Biegung erfolgt dabei mit Hilfe von mindestens 3 Walzen, die jeweils aus gehärtetem Metall bestehen und sich flexibel einstellen lassen. So können durch die Bewegung der Walzen am Blech unterschiedliche Formen und Radien erzeugt werden. Je nachdem, wofür man eine Rundbiegemaschine benötigt, lassen sich diese im Fachhandel erwerben oder auch in einem Baumarkt in der Nähe für die geplante Nutzungsdauer mieten.



Bettfräsmaschinen

Eine weitere Art von Industriemaschinen, die beim Hausbau häufig verwendet werden, stellt die sog. Bettfräsmaschine dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich ebene Flächen und Konturen von einzelnen Bauteilen herstellen. Ihren Namen verdankt das Gerät der Tatsache, dass das Material, welches gefräst werden soll, flach auf einem sog. "Bett" liegt. Mit einer speziellen Steuerung ausgestattet, wird die CNC Bettfräsmaschine dazu verwendet, mittelgroße Produkte möglichst schnell und effektiv in die gewünschte Form zu bringen Die Abkürzung "CNC" bedeutet "Computerized Numerical Control" und beschreibt die Art der Steuerung, die in der modernen Industrie für die exakte Herstellung der benötigten Bauteile mit Hilfe der Fräsmaschine genutzt wird. Hierfür werden die Bauteile zunächst mit einer CAD-Software konstruiert und anschließend automatisiert aus den jeweiligen Materialien gefräst. Die meisten Bettfräsmaschinen sind hierfür mit einem Werkzeugwechsler und / oder einem Kühlsystem ausgestattet. Wie bei den Rundbiegemaschinen hat man auch hier die Möglichkeit, gebrauchte Bettfräsmaschinen für eine Leihgebühr beim Hausbau zu nutzen. Diese sollten jedoch nur genutzt werden, wenn die nötige Erfahrung und Ausbildung bei der Bedienung von Industriemaschinen vorhanden ist, da deren Nutzung durchaus kompliziert und gefährlich für Laien sein kann.



Baumaschinen

Neben den oben genannten Industriemaschinen werden auch viele verschiedene Baumaschinen benötigt, um ein Haus zu errichten. Für die Vorbereitung sind dabei Erdbaumaschinen wie Bagger in unterschiedlichen Größen unerlässlich. Um den Rohbau des Hauses herzustellen, werden große Betonmischanlagen benötigt. Da das eigene Grundstück meist zu klein ist, um eine Betonmischanlage darauf zu installieren, wird der Beton oftmals zur Baustelle geliefert und dort in kleinen Mengen angemischt. Dafür enthält der LKW eine rotierende Trommel, damit der Beton nicht zu schnell fest wird. Bei kleineren Bauvorhaben kann der Beton auch direkt auf der Baustelle hergestellt werden.



Fazit

Sowohl für die Umsetzung großer Wohnbauprojekte als auch für den privaten Hausbau benötigt man neben diversen Baumaschinen auch Industriemaschinen wie die Blechwalze oder die Bettfräsmaschine. Die Durchführung der entsprechenden Arbeiten sollte im Optimalfall von geschulten Handwerkern durchgeführt werden, um das beste Ergebnis zu erzielen und die Verletzungsgefahr zu minimieren.