Leist­ungs­starker Feuer­wehr-Bezirks­bewerb Steyr-Land

STEYR-LAND/ADLWANG. Die Freiwillige Feuerwehr Adlwang veranstaltete am 25. und 26. Juni den diesjährigen Bezirksbewerb am Sportplatz der Union Adlwang. Beim letzten Bewerb im Bezirk Steyr-Land konnten die Wettkampfgruppen nochmals ihr Können unter Beweis stellen ...

Am Samstag traten 64 Jugendgruppen in den einzelnen Klassen an, um die begehrten Abzeichen in Bronze und Silber zu holen, was auch beinahe allen gelang. Die Jugendgruppe Waldneukirchen 1 konnte dabei die Wertung der Bezirksliga für sich entscheiden. Am Sonntag zeigten die 51 Aktivgruppen bei strahlendem Sonnenschein ihr Können. In einem spannenden Finale konnte die Bewerbsgruppe Schweinsegg-Zehetner 1 mit nur 6 Punkten Unterschied die Bezirksliga gewinnen.

Aktivbewerb

Die Tagesbestzeit von 30,02 Sekunden Stelle beim diesjährigen Bezirksbewerb die Bewerbsgruppe Sand 1. Mit dieser tollen Leistung gelang ihnen auch der Sieg der Bezirksliga in Bronze. In Silber konnte sich in einem spannenden Parallelstart Schweinsegg-Zehetner 1 mit einer sensationellen Zeit von 31,85 Sekunden durchsetzen. In der 1. Klasse siegte in Bronze (39,85) und Silber (44,28) Kleinraming 1. Die Tageswertung der 2. Klasse konnten in Bronze (45,51) Dietach 1 und in Silber (63.86) Losenstein 1 gewinnen. In der Gästewertung siegte in Bronze (36,00) Sipbachzell 1 und in Silber (52,21) Strienzing 2. Die Bezirkswertung haben Schweinsegg-Zehetner 1 in der Bezirksliga, Kleinraming 1 in der 1. Klasse und Dietach 1 in der 2. Klasse gewonnen.

Jugendbewerb

Beim Jugendbewerb sind insgesamt 64 Gruppen (inkl. Gästegruppen) angetreten, welche ausgezeichnete Leistungen auf dem Bewerbsplatz zeigten. In der Bezirksliga sicherte sich die Jugendgruppe Waldneukirchen 1 mit zwei hervorragenden fehlerfreien Läufen den Tagessieg in Bronze (47,15) sowohl auch in Silber (47,73). Schweinsegg-Zehetner 2 war in Bronze (50,94) und Kleinraming 1 in Silber (50,09 +5) bei der Wertung in der 1. Klasse siegreich. Bei der Tageswertung der 2. Klasse konnte Saass-Schwaming 1 in Bronze (52,92) und Silber (52,43 +10) für sich entscheiden. Bei der Gästewertung setzte sich Allerheiligen-Lebing 1 in Bronze (42,13) sowie in Silber (47,66) durch. In der Bezirkswertung 2022 des Bezirks Steyr-Land siegte Waldneukirchen 1 in der Bezirksliga, Schweinsegg-Zehetner 2 in der 1. Klasse und Saass-Schwaming 1 in der 2. Klasse.

An beiden Tagen konnte OBR Wolfgang Mayr zahlreiche Ehrengäste, wie zum Beispiel Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer oder Landtagsabgeordnete Ing. Mag. Regina Aspalter, begrüßen.

"Herzliche Gratulation allen Siegern und einen großen Dank der FF Adlwang für die Organisation und Durchführung des Bewerbs, den Funktionären des Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommandos, der Bewerbsleitung und den zahlreichen Bewertern."

