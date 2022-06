Newsblog

Tag der Be­­geg­nung schafft Ver­­ständnis für Menschen mit Be­­hinder­ung

STEYR. Am 30. Juni findet der "Tag der Begegnung" am Steyrer Stadtplatz statt. Menschen mit Behinderung sind oft mit sozialer Ausgrenzung und Vorurteilen konfrontiert. „Isolation und Vorurteile kann man am Besten durch direkte Begegnung abbauen“, meint der Steyrer Rollstuhlfahrer Wolfgang Glaser ...

Von ihm stammt die Idee, einmal jährlich einen „Tag der Begegnung“ zu veranstalten, an dem im öffentlichen Raum positive Begegnungsmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen werden. In Zusammenarbeit mit den Steyrer Behindertenorganisationen und mit Unterstützung des Ausschusses für Frauenangelegenheiten und Gleichbehandlungsfragen sowie dem Sozialressort der Stadt Steyr findet der Tag der Begegnung in Steyr am 30. Juni nun bereits zum Siebenten mal statt.

Am Tag der Begegnung werden Menschen mit Behinderung und verschiedenste Behindertenorganisationen am 30. Juni am Steyrer Stadtplatz von 9.00 bis 12.30 Uhr mit nichtbehinderten Menschen durch verschiedenste Aktionen und auf kreative Weise in direkten Kontakt treten. Beteiligen werden sich dieses Jahr die Lebenshilfe OÖ, pro mente OÖ, das Empowerment-Center des Kompetenznetzwerks KI-I, der Verein pro homine, die Miteinander GmbH, assista, die Volkshilfe OÖ und FAB Organos Eule. Musikalisch umrahmt wird der Tag der Begegnung vom blinden Liedermacher Walter Stöger.

Podiumsdiskussion zum Thema „Wohnen mit Behinderung“

Am Abend findet im Rahmen des „Tages der Begegnung“ um 18 Uhr im Steyrer Amtsgebäude Reithoffer (Pyrachstraße 7) noch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wohnen mit Behinderung“ statt. Dabei werden zunächst bestehende Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung in Steyr kurz vorgestellt. Auch über zukünftige Wohnprojekte die für Menschen mit Behinderung in Steyr geplant sind, wird informiert. Danach diskutieren betroffene Menschen mit Behinderung sowie Vertreter aus Politik über die Wohnsituation für Menschen mit Behinderung in Steyr. Der Eintritt ist frei!