Unwetter: Baum stürzte in Oberleitung der ÖBB

ERNSTHOFEN. Ein Baum war heute (29.6.), kurz nach 7 Uhr in die Oberleitung der Eisenbahntrasse zwischen Ernsthofen und Dorf an der Enns gefallen und anschließend in Brand geraten. Nach Erkundung und Freigabe durch den ÖBB Einsatzleiter konnte der Baum entfernt werden ...

Da die Oberleitung beschädigt wurde, musste die Bahnstrecke auch nach der Entfernung des Baumes weiterhin gesperrt bleiben. Erst nach der Reparatur durch ÖBB Fahrleitungtechnicker, wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Die FF Ernsthofen war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rund zwei Stunden in Einsatz.