Streetwork goes Stadtbad 2022

STEYR. Seit mittlerweile fast 26 Jahren gibt es Streetwork in Steyr. In dieser Zeit haben viele Jugendliche und junge Erwachsene das Angebot von Streetwork in Anspruch genommen und die „Streeties“ kennen gelernt. Projektearbeit ist einer der vielfältigen Aufgabenbereiche von Streetwork ...

Deshalb werden wir auch heuer im Auftrag der Stadt Steyr ein Sommerprojekt (Streetwork goes Stadtbad - zum 11. Mal) im Stadtbad durchführen. Dieses findet von 19. bis 22. Juli statt. Bei Schlechtwetter wird das Sommerprojekt in der Streetworkstelle am Resthof durchgeführt. Alle Infos findet man täglich auf Facebook und Instagram.



Wie schon in den letzten Jahren wird es auch heuer wieder ein breit gefächertes Angebot geben:



Di, 19.7., 14-17 Uhr

// JUZ Steyr (Cocktail-Workshop)

// Jugendcoaching Steyr (Volleyball-Turnier)



Mi, 20.7., 14-17 Uhr

// JUZ Steyr (Tischtennis-Turnier)



Do, 21.7., 14-17 Uhr

// Cocktails der Barfußbar inkl. Jugendinfopaket (Jugendschutz-Quiz & Gewinnspiel)



Fr, 22.7., 14-17 Uhr

// Graffiti-Workshop

// Jugendcoaching Steyr (Tanzworkshop)



Angebote an allen 4 Tagen°

// Digitale Foto-Werkstatt: Fotos & Unterwasser-Fotos machen,

bearbeiten, ausdrucken & mitnehmen

// Sport- & Spiel-Verleih

// Wasserbomben-Battle

// Kinderfreunde für die „Kleinen“



Das Angebot ist kostenlos und richtet sich vor allem an Steyrer SchülerInnen und Jugendliche. Natürlich können sich auch interessierte Erwachsene vor Ort über unsere Arbeit informieren.



Wir hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche BesucherInnen.



Streetwork Steyr Mitte

Astrid Immler & Alfred Haslinger

Bahnhofstraße 3/13, 4400 Steyr

Tel.: 0664/213 83 78

Tel.: 0660/631 20 27



Streetwork Steyr Resthof

Vladimir Mošet & Marlene Stoubenfol

Siemensstraße 15, 4400 Steyr

Tel.: 0664/822 97 65

Tel.: 0660/310 98 81