Newsblog

GPS-Sys­teme ge­stohlen: Po­lizei bittet um Hin­weise

STEYR-LAND. In Sierning haben bisher unbekannt Täter hochwertige GPS-Systeme aus Traktoren gestohlen. Die Täter brachen in der Zeit von 3. Juli, 19:00 Uhr bis 4. Juli, 8:30 Uhr bei drei an einem Lagerplatz abgestellten Großtraktoren ein und stahlen daraus die als Zubehör installierten GPS-Spurführungssysteme samt am Dach angebrachten GPS-Antennen im Wert von jeweils ca. € 15.000,00 ...

Dem Unternehmen entstand eine hohe Schadenssumme. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden ersucht, sich bei der Polizei Sierning unter der Telefonnummer 059133/4153 zu melden.