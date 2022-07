Newsblog

KFZ geriet in Garage in Brand

ADLWANG. Am Mittwoch, 06. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Adlwang um 09:33 Uhr zu einem Kfz Brand alarmiert. Vor Ort stellte der Einsatzleiter eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines Kraftfahrzeuges, welches in einer Garage stand, fest ...

Sofort begab sich ein Atemschutztrupp in die Garage und begann mit der Brandbekämpfung. Im Anschluss wurde das betroffene Auto aus der Garage gebracht und mittels Wärmebildkamera auf Glutnester abgesucht. Nach rund einer Stunde konnten die Adlwanger Florianis wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.

Info von der Feuerwehr

"An dieser Stelle möchten wir auf die Wichtigkeit von Kleinlöschgeräten, wie zum Beispiel Feuerlöscher, in privaten Haushalten hinweisen. Mithilfe diverser Löschgeräte können Entstehungsbrände auch von Leihen bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt, oder sogar gelöscht werden. Wichtig bei der Anwendung in einem Brandfall ist es jedoch, immer auf den Eigenschutz zu achten und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen."

Fotos: FF Adlwang