Newsblog

150 Jahre FF Neu­zeug-Sierning­hofen: 3-tägiges Fest geplant

NEUZEUG. Nach 2 Jahren Zwangspause findet das traditionelle Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen wieder von 15.-17. Juli 2022 beim Feuerwehrhaus Neuzeug statt. Am Freitag gibt es ab 18:00 Uhr die dritte Auflage der FF Neuzeug Darts Night und ab 21:00 Uhr wird die regionale Band „WaHuCh“ für die musikalische Unterhaltung sorgen ...

Erstmals beim Feuerwehrfest Neuzeug sorgt am Samstag ab 21:30 Uhr die Band „SOUNDSTURM“ für Partystimmung. Das Abendprogramm wird durch Weinbar und Disco abgerundet, wodurch für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Einlass ist am Freitag ab 17:30 Uhr und am Samstag ab 18:00 Uhr. Wie an den ersten beiden Abenden ist auch beim Frühschoppen am Sonntag ab 10:00 Uhr für Ihr leibliches Wohl mit Schnitzel, Schweinsbraten & Co bei freiem Eintritt bestens gesorgt.

Der Reinerlös dient zur Anschaffung von Ausrüstung und Einsatzgeräten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen freuen sich auf Ihr Kommen.

Foto: FF Neuzeug