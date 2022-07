Newsblog

57-Jähr­iger nach Sturz mit Motor­rad schwer ver­letzt

STEYR-LAND. Ein 57-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 12. Juli gegen 11:50 Uhr sein Motorrad auf der B 115 aus Richtung Ternberg kommend in Fahrtrichtung Losenstein. In einer leichten Linkskurve im Freilandgebiet, kam der Lenker zu Sturz, da er laut eigenen Angaben vergessen hatte, den Seitenständer einzuklappen ...

Der 57-Jährige rutschte mit seinem Motorrad gegen die dortige Leitschiene. Der Lenker erlitt massivste Verletzungen an beiden Unterschenkeln. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettung Ternberg in das PEK Steyr eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden.