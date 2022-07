Newsblog

PKW landete im Straßen­graben

BEHAMBERG. Am Montag, 11. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Behamberg in der Nacht zu einer Fahrzeugbergung in die Schachnersiedlung gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein PKW von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet ...

Die Behamberger Florianis sicherten die Einsatzstelle ab und kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel. Anschließend konnten sie mithilfe der Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges das Fahrzeug zurück auf die Straße ziehen und an einem sichern Ort abstellen. Die FF Behamberg war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen 90 Minuten im Einsatz.

Foto: FF Behamberg