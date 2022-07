Newsblog

PKW touch­ierte La­terne und überschlug sich

ERNSTHOFEN. Am Samstagmorgen, 16. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Ernsthofen zu einem Verkehrsunfall in die Kraftwerkstraße alarmiert. Aus noch unbekannter Ursache touchierte ein PKW in der Kraftwerkstraße eine Laterne. Dadurch wurde das Fahrzeug ausgehoben und überschlug sich ...

Schließlich kam der PKW auf der Fahrerseite zu liegen. Bei Ankunft der FF Ernsthofen waren bereits der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei vor Ort. Das Fahrzeug wurde wieder auf die Räder gestellt und von einem Abschleppunternehmen von der Straße gebracht. Die FF Ernsthofen war mit 11 Mann und zwei Fahrzeuge eine Stunde im Einsatz.

Foto: FF Ernsthofen