LKW kam auf Dach zum Lie­gen

SIERNING. Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden am Montag, 18. Juli um 11:23 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Sierning, Schiedlberg und Hilbern alarmiert. Ein Lastwagen verunfallte aus unbekannter Ursache und kam am Dach liegend in einem Feld zum Stillstand ...

Der 46-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Linz-Land hatte seinen LKW im Gemeindegebiet von Sierning von Hilbern kommend in Fahrtrichtung Kremsmünster gelenkt. Dabei sei ihm ein PKW entgegengekommen. Der Lkw-Fahrer lenkte seinen Lkw auf das rechte Bankett, woraufhin dieser nach links ausscherte, sich überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker konnte sich selbständig aus dem LKW befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz Sierning in das PEK Steyr eingeliefert. Der alarmierte Rettungshubschrauber (Martin Flugrettung) konnte wieder abrücken.

Die Bergung des Fahrzeuges wird von dem Unternehmen selbst durchgeführt. Die Feuerwehr unterstützt diese und stellt den Brandschutz sicher. Die Straße war für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Die drei Feuerwehren konnten nach gut 3,5 Stunden den Einsatz beenden.

Fotos: FF Schiedlberg