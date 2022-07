Newsblog

An­rainer rettete Mä­dchen aus der Enns

STEYR. Aufgrund der starken Strömung wurde ein elfjähriges Mädchen am 19. Juli gegen 15:30 Uhr beim Baden in der Enns im Stadtgebiet von Steyr abgetrieben. Ihre lauten Hilfeschreie hörte ein 51-jähriger Anrainer, der gerade in seinem Haus weilte. Geistesgegenwärtig nahm er eine Rettungsleine und warf sie dem Mädchen zu ...

Damit zog er sie zum Ufer und gemeinsam mit einem 34-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land über die steile Uferböschung in Sicherheit. Das durchnässte Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt.