Tag der Freund­schaft: Der Die­nst beim Rot­en Kreuz sch­weißt zu­sammen

STEYR. "Wer sich im OÖ. Roten Kreuz engagiert findet Sinn und Spaß im Leben, sammelt wertvolle Erfahrungen und lernt Freunde fürs Leben kennen." Das wissen auch Jürgen Studeregger, Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Steyr-Stadt, und Dr. Johannes Pohlhammer, Facharzt für Innere Medizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz ...

Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit sind sie beste Freunde. Pohlhammer ist auch Studereggers Mentor und unterstützt ihn, sein 2020 begonnenes Medizinstudium abzuschließen.

Mit einem Lächeln im Gesicht stehen Jürgen und Johannes vor dem Notarzteinsatzfahrzeug in Steyr. Sie starten ihren gemeinsamen Dienst. „Wir kennen uns schon lange“, berichten sie. Erstmals begegnet sind sich beide im September 2002, an ihrem ersten Schultag an der Handelsakademie Steyr. „Vom ersten Tag an verstanden wir uns gut. Sehr schnell wurden wir gute Freunde und unternahmen auch außerhalb der Schule viel miteinander.“

Gemeinsames Lernen, Fußballspielen und andere Aktivitäten standen an der Tagesordnung. Noch im Maturajahr beschlossen Jürgen und Johannes eine Sanitäterausbildung beim OÖ. Roten Kreuz zu absolvieren und anschließend Zivildienst zu machen. „Diese Zeit schweißte uns zusammen“, erzählt Studeregger. Prägende Ereignisse führten dazu, dass Johannes sich entschloss, Medizin zu studieren. Jürgen fand seine berufliche Zukunft beim Roten Kreuz. Durch seine Ausbildung zum Notfallsanitäter und dank vieler Gespräche mit seinem Freund Johannes, begann auch Jürgen im Oktober 2020 an der Karl Landsteiner Universität in Krems mit dem Medizin-Studium, wodurch ein großer Traum wahr wurde. „Johannes unterstützt mich wo er kann“, freut sich der 34-Jährige, der vor zwei Jahren das Studium der Molekularbiologie abschloss.

Das bunte Bild der Freiwilligkeit in Oberösterreich

Das gemeinsame Interesse, für andere Menschen da zu sein und zu helfen, verbindet Johannes und Jürgen. Menschen, die freiwillig für andere da sind, fühlen sich als Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft. Ihr Engagement kommt von Herzen und vereint Generationen. „Es freut mich sehr, immer wieder miterleben zu dürfen, wie an unserer Bezirksstelle lebenslange Freundschaften geschlossen werden. Der Tag der Freundschaft 2022 ist ein ganz besonderer Tag für die zwei. Genau am 30 Juli feiert unser Notfallsanitäter Jürgen seine Hochzeit und Johannes ist sein Trauzeuge“, plaudert MR Dr. Urban Schneeweiß aus. „Das Team des Roten Kreuzes wünscht Jürgen zur Vermählung alles Gute und freut sich mit den Beiden über diese besondere Freundschaft“, fügt der Geschäftsleiter der Bezirksstelle Steyr-Stadt Mag. Thomas Zauner noch hinzu.

Vier von zehn Oberösterreichern engagieren sich freiwillig. Das, was sie leisten, ist systemrelevant aber keinesfalls selbstverständlich. „Etliche bereits gewohnte Leistungen bzw. Angebote wären ohne freiwilliges Engagement nicht verfügbar. Seien es die Angebote in vielen Vereinen, Jungscharstunden, karitative Betreuungsstellen - vieles kann nur in Anspruch genommen werden, weil sich Menschen aus Idealismus einer Sache annehmen“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Aichinger. Das OÖ. Rote Kreuz ist mit mehr als 22.000 freiwilligen Mitarbeitern die größte humanitäre Freiwilligenorganisation im Bundesland.

Ein Großteil der Freiwilligen engagiert sich im Rettungsdienst. „Essen auf Rädern, die Rotkreuz-Märkte, der Besuchsdienst oder auch die ALPHA-Leseförderung an den Schulen sind Leistungen, die ausschließlich von Freiwilligen erbracht werden“, erklärt Aichinger. Die Mitarbeiter kommen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Sie alle sind Teil der Rotkreuz-Familie, ihr gemeinsames Engagement verbindet und es entstehen viele neue Freundschaften. Informationen zur Freiwilligkeit im OÖ. Roten Kreuz unter www.passende-jacke.at oder 0732/7644-157.