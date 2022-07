Newsblog

Stroh­ballen­presse setzte Feld in Brand

WOLFERN/LOSENSTEINLEITEN. Am Donnerstag, 21. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Losensteinleiten um 13:13 Uhr gemeinsam mit der FF Wolfern von der Landeswarnzentrale zu einem Brand einer Strohballenpresse alarmiert. Am Einsatzort befand sich eine brennende Maschine, die auch das umliegende Stoppelfeld bereits in Brand gesetzt hatte ...

Dank dem raschen Einschreiten der beteiligten Landwirte, die mit Feuerlöschern sofort die Löscharbeiten begonnen hatten und von zwei weiteren Landwirten, die mittels Grubber die Brandverbreitung eindämmten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die beiden Tanklöschfahrzeuge konnten um 14:15 Uhr für das endgültige "Brand aus" sorgen. Es standen insgesamt 35 Einsatzkräfte mit 5 Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

Foto: FF Losensteinleiten