33-Jähriger hatte keinen Führerschein, aber 2,14 Promille

LINZ-LAND. Ein 33-Jähriger aus Linz lenkte seinen Pkw am 23. Juli gegen 21:45 Uhr auf der Salzburger Straße in Leonding. Dabei wurde er von Polizisten in einer 70er-Zone mit 107 km/h gemessen. Eindeutige Anhaltezeichen wurden von dem 33-Jährigen ignoriert und er setzte die Fahrt fort ...

Eine Streife nahm sofort die Verfolgung auf, konnte den Mann allerdings nicht mehr finden. Gegen 22 Uhr fuhr der Mann in der Gegenrichtung, Richtung Linz, erneut bei den Verkehrskontrollen vorbei. Diesmal konnte er bei der Nachfahrt eingeholt und angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Der Führerschein konnte ihm allerdings nicht abgenommen werden, da ihm die Lenkberechtigung bereits vorher entzogen wurde.