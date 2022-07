Newsblog

Sommer­veran­staltungen der Kinder­freunde Steyr-Kirchdorf

STEYR. Langeweile in den Sommerferien? Das muss nicht sein, denn die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf bieten an drei Vormittagen ein großartiges Programm für Kinder von 6 bis 12 Jahren ...

Am Mittwoch, den 3. August 2022 geht es los mit einem Besuch auf den Bauernhof. Die Kinder lernen spielerisch, wie man die Tiere füttert und mit ihnen umgeht. Es gibt allerlei zu sehen: Pferde, Kühe, Hühner und noch vieles mehr. Natürlich darf auch das Heuhüpfen nicht zu kurz kommen!

In der nächsten Woche, am Mittwoch, den 10. August 2022 organisieren die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf einen Spielevormittag. Hier wird gespielt, getanzt, getobt und gebastelt!

Und am letzten Veranstaltungstag, am Mittwoch, den 17. August 2022 fahren die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf mit den Kids in den Tierpark Haag. Dort geht es auf Entdeckungsjagd zu den Affen, Tigern, Löwen und all den anderen Zoobewohnern. Natürlich darf hier eine Pause am Spielplatz nicht fehlen.

Ein tolles Programm an drei Vormittagen mit Spaßgarantie für die Kinder. Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf freuen sich über viele Anmeldungen unter: https://kinderfreunde.at/veranstaltungen/sommerveranstaltungen-der-kinderfreunde-steyr-kirchdorf