Steyrer Polizei sucht Brandstifter

STEYR. Ein bislang unbekannter Täter, legte am 1. August zwischen 13:10 Uhr und 21:10 Uhr in der Keplerstraße 1, insgesamt fünf Mal Feuer. Dabei wurden drei Briefkästen in Brand gesetzt bzw. Papier in den Briefschlitz gesteckt und angezündet ...

Außerdem setzte der Unbekannte drei Müllcontainer in Brand. Da die Brände von den Hausbewohnern meist unverzüglich bemerkt wurden, konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen. In zwei Fällen griffen die Hausbewohner selbst zum Feuerlöscher, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Steyr Stadtplatz bittet unter 059133/4146-100 um sachdienliche Hinweise.