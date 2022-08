Newsblog

67-Jähriger bei Frontal­zusammen­stoß tödlich verletzt

LINZ-LAND. Ein 67-jähriger Linzer fuhr am 4. August kurz vor 16 Uhr mit seinem Pkw auf der L564 von Niederneukirchen kommend in Richtung St. Florian. Dabei stieß er in Niederneukirchen bei Strkm 10,1 aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Pkw, ...

gelenkt von einem 68-Jährigen Mann aus Linz, zusammen.

Der 67-Jährige musste vom Roten Kreuz aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde bis zum Eintreffen des Notarztes wiederbelebt. Der Notarzt konnte dann leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 68-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins UKH Linz eingeliefert. Während der gesamten Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die Unfallstelle nicht passierbar. Die L564 wurde beidseitig gesperrt.

Die Räumungsarbeiten erfolgten durch die Feuerwehren Niederneukirchen und Hofkirchen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.