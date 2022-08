Newsblog

Tag der Ju­­­gend: Mehr als 2.000 Kin­­der und Ju­gend­­­liche beim OÖ. Roten Kreuz en­­­gagiert

STEYR. Wer für junge Menschen da ist, stärkt unsere Gesellschaft: Mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich in den landesweit 118 Jugendgruppen des OÖ. Roten Kreuzes. Gemeinsame Erlebnisse, Wettbewerbe und die Kraft der Gemeinschaft prägen den Alltag in den Jugendstunden ...

Die Bezirksstelle Steyr-Stadt führt zurzeit 3 Jugendgruppen. Corona bedingt wurden die Aktivitäten in den letzten Jahren zurückgestellt. Dieses Jahr, anlässlich des Jugendrotkreuz Actiondays, konnte sich die Jugendrotkreuz Gruppe Rote Panther 1 beim Erste Hilfe Landesbewerb das goldene Leistungsabzeichen schnappen. Mehr dazu hier: https://www.roteskreuz.at/oberoesterreich/steyr-stadt/news/aktuelles/actionday-2022-wir-waren-dabei

Im Rahmen des Jugendrotkreuz-Ausflugs konnten 21 Kinder und ihre JRK-Gruppenleiter bei sonnigem Wetter zwei schöne Tage in der Therme Bad Schallerbach sowie im Erlebnispark IKUNA verbringen. Nach einem wasserreichen Tag mit Wellenbad und Piratenabenteuerland im „Aquapulco“ wurden am Freitagabend die gesponserten T-Shirts mit Textilfarben kreativ gestaltet. Am Samstag fuhr die Gruppe in den Erlebnispark IKUNA und „eroberte“ dort die Piratenburg. Am Samstagabend kamen die Kinder und JRK-Begleitpersonen mit bester Laune und vielen schönen Erinnerungen wieder in Steyr bei der Bezirksstelle an.

"Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß und Bezirksgeschäftsleiter Mag. Thomas Zauner bedanken sich herzlich bei dem marktführenden Business Software Unternehmen BMD für die Unterstützung und Förderung bei der Jugendarbeit. Die Firmenkooperation mit dem Roten Kreuz mittels einer Geldspende machte diesen besonderen Ausflug möglich!"

Viele Jugendrotkreuz Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen starteten ihr Rotkreuz Mitwirken bereits selber in einer Jugendrotkreuzgruppe! „Es freut uns umso mehr, das eine oder andere Gesicht einige Jahre später als Gruppenleiter oder Gruppenhelfer wieder zu sehen. Es liegt an jedem Einzelnen, Werte wie Toleranz, Offenheit, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft zu vermitteln. Diese wichtige Verantwortung wird von unseren GruppenleiterInnen und HelferInnen übernommen und weitergelebt,“ berichtet Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß mit großem Stolz.

Weitere Informationen über die Leistungen des Jugendrotkreuzes finden Sie auch auf der Homepage: https://www.jugendrotkreuz.at/

OÖ. Rotes Kreuz unterstützt Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung

Jugendgruppen gibt es an 83 Ortsstellen des OÖ. Roten Kreuzes. In den Gruppenstunden sammeln mehr als 2.000 junge Menschen bis 18 Jahren wertvolle Erfahrungen, lernen Freunde kennen, erwerben Lebenskompetenzen und werden darin bestärkt, Verantwortung zu übernehmen. Wettbewerbe, Jugendlager und viele gemeinsame Aktivitäten fördern den Zusammenhalt. Zentrale Aufgabe ist, das soziale Denken und Handeln junger Menschen zu unterstützen. „Wenn wir Jugendliche dafür begeistern wollen, müssen wir ihnen diese Werte auch vorleben“, sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. Infos über OÖ. Rotkreuz-Jugendgruppen gibt es bei der jeweiligen Rotkreuz-Bezirksstelle in der Nähe.