Voll­­brand in Münich­holzer Wohn­ung

STEYR. Am Freitag, den 12. August 2022 um 17:33 Uhr, wurde die Löschzüge 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr zu einem Wohnungsbrand in die Otto-Pensel-Straße in Münichholz alarmiert. Beim Eintreffen stand die Wohnung bereits in Vollbrand und eine riesige Rauchwolke drang aus den Fenstern ...

Da die Eingangstür der stark verrauchten Wohnung verschlossen war, musste diese zuerst gewaltsam geöffnet werden, um ein Vordringen zu ermöglichen. Danach begab sich der erste Atemschutztrupp in die Brandwohnung und begann mit einem Hochdruck-Rohr den Innenangriff, was nach kurzer Zeit Erfolg zeigte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung.

Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte das Treppenhaus sowie sämtliche andere Wohnungen. Die meisten Bewohner*innen konnten während des Brandes in ihren Wohnungen ausharren. Mit zwei Hochleistungslüftern, wurde das Stiegenhaus und die Wohnung rauchfrei gemacht. Abschließend wurden noch die ausgebrannten Einrichtungsgegenstände aus der Wohnung entfernt und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnester gesucht und diese abgelöscht.

Das Atemschutzfahrzeug des Technischen Zug wurde angefordert, um die Pressluftflaschen der vier eingesetzten Atemschutztrupps wieder aufzufüllen. Es standen 52 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen knapp zwei Stunden im Einsatz.

Fotos: Peter Röck