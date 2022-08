Newsblog

Vater und Sohn ver­letzten Polizist am Stadt­platz

STEYR. Am 14. August gegen 2:40 Uhr wurden Polizisten in Steyr am Stadtplatz auf zwei Personen aufmerksam, welche den Stadtplatz stadtauswärts gingen und sich auffällig laut verhielten. Bei den Personen handelte es sich um einen 44-Jährigen und dessen 23-jährigen Sohn, beide aus Steyr. Die beiden Männer stritten lautstark und es kam auch zu einer Rangelei ...

... woraufhin ein Polizist zu den beiden ging und diese ermahnte. Diese kamen der mehrmaligen Aufforderung, ihr lautstarkes Verhalten einzustellen, nicht nach. Der 23-Jährige verhielt sich gegenüber den Polizisten weiter äußerst aggressiv, weshalb diesem die Festnahme angedroht wurde, wenn dessen Verhalten nicht eingestellt werde.

Nachdem Vater und Sohn auf den Polizisten losgingen und attackierten, wurden beide festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Der verletzte Polizist begab sich zur ärztlichen Begutachtung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr.