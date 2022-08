Newsblog

Café Regen­bogen im Eltern-Kind-Zen­trum Sier­ning

SIERNING. In Österreich gibt es immer mehr Kinder und Personen, die in Regenbogenfamilien leben oder auch geplant haben, eine Regenbogenfamilie zu gründen. Der Name leitet sich in diesem Fall von der Regenbogenflagge ab, die seit den 70er-Jahren ein weltweites Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung ist ...

Regenbogenfamilien entstehen, weil sich lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und andere Menschen der LGBTQ+ Community Kinder wünschen und Familien gründen oder noch gründen wollen. Das Eltern-Kind-Zentrum Sierning möchte genau diesen Menschen die Möglichkeit geben sich in einem gemütlichen, geschützten Rahmen zu vernetzen und auszutauschen. Hier ist Zeit für Fragen rund um das Thema Elternschaft, die Herausforderungen für die Familien und alles was dazugehört.

Es soll nicht nur eine Anlaufstelle für bestehende Regenbogenfamilien sein, sondern auch für Regenbogenpartner*innen, die eine Familie planen oder sich dafür interessieren und von den Erfahrungen anderer profitieren möchten sowie für andere Menschen in der LGBTQ+ Community, die das Thema interessiert. "Jeder ist herzlich willkommen!"

Das Café Regenbogen ist ein offener Treff ohne Voranmeldung und findet an folgenden Mittwochen von 15:00 bis 16:30 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum Sierning statt: