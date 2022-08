Newsblog

Hängerzug von Feuerwehr befreit

STEYR-LAND. Die Freiwillige Feuerwehr Sand wurde am Donnerstag (25. August) um 12:30 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf einem Güterweg in Dambach alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass sich ein LKW mit Anhänger bei einem Brückengeländer festgefahren hatte ...

Unter Einsatz eines Traktors wurde der Hängerzug befreit und konnte sein Fahrt fortsetzen. Die FF Sand war mit einem Fahrzeug und 8 Einsatzkräften ca. 30 Minuten im Einsatz.