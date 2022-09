Newsblog

Rot­kreuz-Floh­markt am 23. und 24. Sept­ember

STEYR. Die Rotkreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt lädt recht herzlich zum Flohmarkt ein. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt ausschließlich dem Projekt RK-Stüberl zugute ...

Dreimal pro Woche öffnet das RK-Stüberl - dass es mittlerweile seit 12 Jahren gibt - seine Türen, um Menschen die wegen existentieller Probleme in finanzielle Not geraten sind einzulassen. Es gibt um den symbolischen Preis von € 50 Cent ein warmes Mittagessen in einem wohligen Ambiente. Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss des RK-Gebäudes in der Redtenbachergasse 3. Das warme Mittagessen wird von freiwilligen RK-Mitarbeitern ausgegeben. Die Abwechslung, das Beisammensein und die Plaudereien mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern tun den Besuchern des Stüberls gut.

Beim Rotkreuz-Flohmarkt gibt es neben Damen-, Herren-, Baby und Kinderbekleidung auch Trachtenmode, Bettwäsche, Schuhe, Taschen, Tücher, Geschirr, Spielzeug, Schmuck und noch vieles mehr zu erwerben. "Das Rotkreuz-Team der Bezirksstelle Steyr-Stadt freut sich, euch bei der „Schnäppchenjagd“ unterstützen zu dürfen!"

Wann:

Am 23.09.2022 von 13:00 bis 17:00 Uhr und

am 24.09.2022 von 09:00 bis 12:00 Uhr

Wo:

in der Rotkreuz Halle, Redtenbachergasse 3, 4400 Steyr

(es gelten die aktuellen Covid Regeln)