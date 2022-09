Newsblog

Mutmaß­licher Dieb bedrohte Mit­arbeiter mit dem Um­bringen

STEYR. Am 5. September wurde ein mutmaßlicher Dieb kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen. Der 33-jährige Beschuldigte aus dem Bezirk Steyr-Land, wurde beim versuchten Diebstahl gegen 20:20 Uhr in einem Gasthaus in Steyr von Mitarbeitern ertappt. Daraufhin ...

soll er die Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben. Eine Polizeistreife konnte den Flüchtenden anhalten und festnehmen. Im Zuge der Festnahme bedrohte er die Polizisten ebenfalls mit dem Umbringen. Der 33-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.