VERSCHOBEN: Kinder­artikel- und Spiel­zeug­floh­markt im Pro­menaden­park

STEYR. Der Kinderartikel- und Spielzeugflohmarkt des Eltern-Kind-Zentrums Bärentreff im Promenadenpark wird aufgrund der schlechten Wetterprognose von 16. September auf 23. September verschoben ...

Suchen, finden, feilschen, kaufen beim EKIZ-Flohmarkt Wenn die Kinder größer und die Hosen, Jacken, T-Shirts plötzlich kleiner werden, müssen rasch neue Klamotten her. Aber auch so manchen Spielsachen entwachsen die Kleinen schneller als gedacht. Der beliebte EKIZ-Flohmarkt lädt nun am Freitag, dem 23. September 2022 von 14 bis 17 Uhr zu einer günstigen Shoppingtour ein.

Zwischen Werndl-Denkmal und Ende des Promenadeparks wechseln Kinderfahrräder, Hochstühle, Tragehilfen, Puppenhäuser, Bücher, Fußballschuhe, … und Kindergewand die BesitzerInnen. Wer Platz im Kinderzimmer schaffen möchte und einst heiß geliebtes Spielzeug und gut erhaltene Umstands- oder Kinderbekleidung in Bargeld verwandeln möchte, bringt seinen Tisch mit und los geht’s!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt 11 Euro. Ab 13.00 Uhr können die Tische aufgebaut werden.