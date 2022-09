Newsblog

Über 200 Per­sonen nutz­ten Enns­taler Ferien­programm

STEYR/STEYR-LAND. Das Ennstaler Ferienprogramm war ein voller Erfolg. Gemeinsam mit dem Lebensraum Ennstal organisierte der Tourismusverband Steyr + Nationalpark Region erstmals in den Sommerferien täglich ein Ausflugsprogramm im Ennstal. Über 200 Personen nutzten dieses neue Angebot ...

Besonders beliebt war „Schnupperklettern“ in Gaflenz und der Besuch im Tal der Feitlmacher in Trattenbach. Weiters standen geführte Rangertouren im Nationalpark Kalkalpen, der Besuch der Burgruine Losenstein und Erkundungstouren am neuen Bienen- und Kräuterlehrpfad sowie bei der Katzenteinermühle am Programm.

„Dies war der erste Versuch für Gäste und Einheimische ein attraktives Freizeitprogramm anzubieten“, so TVB-Geschäftsführerin Eva Pötzl, die bereits über weitere Ferienaktionen nachdenkt. „Die Herbstferien bieten sich ideal an für Kinder ein spannendes Vormittagsprogramm zu gestalten. Wir werden die Aktion von 26. – 31. Oktober 2022 wiederholen“, so die Sprecherin des Lebensraum Ennstal Erika Lottmann.

Anmeldung und Informationen auf der Homepage www.lebensraum-ennstal.at