Newsblog

Frau tot aufgefunden: 34-Jähriger in Ternberg unter Mordverdacht

STEYR-LAND. Tot aufgefunden wurde eine junge Frau am Sonntag (25.9.22) in einem Mehrparteienhaus in Ternberg. Beamte der Spezialeinheit Cobra nahmen daraufhin den 34-jährigen Bewohner der Wohnung fest ...

Die junge Frau soll als Begleitdame gearbeitet haben und am Samstagabend telefonisch zu dem Wohnblock bestellt worden sein. Während sie bei ihrem Auftraggeber war, sollte ein Freund vor dem Wohnblock im Auto auf sie warten. Die Frau kam jedoch nicht zurück.

34-Jähriger geständig

Der 34-Jährige ist geständig, die Frau am 24. September 2022 via Internet an seine Wohnadresse bestellt zu haben. Bei der Dienstleistung kam es offensichtlich zu einer Auseinandersetzung, bei der der Beschuldigte die Frau ermordete. Die Identität des Opfers ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete eine Obduktion an, die die Todesursache klären soll - die Ermittlungen zum genauen Motiv laufen derzeit noch.